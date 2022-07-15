Пермячка заплатит штраф за продажу сувенира со смешариком

В Перми признали предпринимателя виновной в нарушении авторских прав при продаже изображения смешарика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель из Перми оштрафована на 10 тысяч рублей за продажу товара с изображением мультгероя и нарушение авторских прав. Об этом рассказали в Пермском краевом суде.

«Постановлено о взыскании с К. в пользу ООО „Смешарики“ компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства рисунок „Нюша“ в сумме 10 000 рублей», — гласят материалы дела. Предприниматель пыталась оспорить решение первой инстанции в краевом суде.

Факт нарушения авторского права был выявлен еще в августе 2018 года, когда на торговой точке предпринимателя была куплена подвеска. На ней была изображена героиня мультфильма «Смешарики» свинка Нюша. Получив товарный чек, правообладатели авторских прав на изображение пришли с ним в суд.

Судейская коллегия рассмотрела апелляцию предпринимателя и решила, что поскольку женщина не имеет «доказательств, подтверждающих получение согласия истца на реализацию товара с изображением, являющимся предметом исключительных прав», то компенсация подлежит взысканию в пользу правообладателя. При этом он не должен доказывать, какой ущерб понес из-за нарушения авторских прав.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский продавец заплатил штраф в 50 тысяч рублей. Она нарушила авторские права британской компании при продаже подушки стоимостью 200 рублей.