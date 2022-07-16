Американцы устали от Байдена. «Меня тошнит»

16 июля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

В материале, под которым возмутились американцы, пытались оправдать поведение Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины Читателей газеты The Washington Post возмутило поведение президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Израиль. Свое мнение они высказали под материалом, в котором оправдывается состояние Байдена. В статье говорится о том, что видео с президентом США, который, спустившись с трапа самолета в Израиле, не знал, куда ему идти, не является достоверным, а специально снято так, чтобы дискредитировать его. «Байден забыл больше, чем когда-либо узнал Трамп», — пишет один из пользователей. «По крайней мере, он не бросается кетчупом в стену», — добавляет другой. «Боже, меня тошнит от этого дерьма», — подытоживает третий читатель. Еще один комментатор акцентирует внимание на возрасте президента: «Я не думаю, что кто-то может честно ожидать, что мужчина или женщина в возрасте 82 лет будет управлять страной. Боже, нет! Нам нужен молодой и динамичный кандидат». Еще один из читателей возмутился самой статьей. «Разве вы не видели времена, когда Джо спотыкался и путался в своих словах? Я думаю, что это вы фейк и оскорбляете менталитет вашего читателя», — пишет он. В последнее время президент США часто попадает в курьезные ситуации. Так, в своих выступлениях он часто путает слова, во время велопрогулки падает с велосипеда и забывает порядок своих действий на важных поездках. Одним из последних инцидентов стало использование шпаргалки во время пресс-конференции. В США предрекли новый провал Байдена из-за России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Читателей газеты The Washington Post возмутило поведение президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Израиль. Свое мнение они высказали под материалом, в котором оправдывается состояние Байдена. В статье говорится о том, что видео с президентом США, который, спустившись с трапа самолета в Израиле, не знал, куда ему идти, не является достоверным, а специально снято так, чтобы дискредитировать его. «Байден забыл больше, чем когда-либо узнал Трамп», — пишет один из пользователей. «По крайней мере, он не бросается кетчупом в стену», — добавляет другой. «Боже, меня тошнит от этого дерьма», — подытоживает третий читатель. Еще один комментатор акцентирует внимание на возрасте президента: «Я не думаю, что кто-то может честно ожидать, что мужчина или женщина в возрасте 82 лет будет управлять страной. Боже, нет! Нам нужен молодой и динамичный кандидат». Еще один из читателей возмутился самой статьей. «Разве вы не видели времена, когда Джо спотыкался и путался в своих словах? Я думаю, что это вы фейк и оскорбляете менталитет вашего читателя», — пишет он. В последнее время президент США часто попадает в курьезные ситуации. Так, в своих выступлениях он часто путает слова, во время велопрогулки падает с велосипеда и забывает порядок своих действий на важных поездках. Одним из последних инцидентов стало использование шпаргалки во время пресс-конференции. В США предрекли новый провал Байдена из-за России.