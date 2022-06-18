Джо Байден упал с остановившегося велосипеда, и это заметили в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские пользователи со злорадством и хохотом восприняли очередной конфуз американского президента Джо Байдена, который во время велопрогулки упал с велосипеда. Курьез в том, что американский лидер, вероятно, запутался в педалях — велосипед во время падения главы Америки уже остановился.

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