Джо Байден упал с остановившегося велосипеда, и это заметили в соцсетях
Российские пользователи со злорадством и хохотом восприняли очередной конфуз американского президента Джо Байдена, который во время велопрогулки упал с велосипеда. Курьез в том, что американский лидер, вероятно, запутался в педалях — велосипед во время падения главы Америки уже остановился.
Пользовательница Тамара Смирнова уже пошутила про экономику США
Не обошлось и без тех, кто оправдал американского лидера
Кое-кто припомнил ему прошлые ляпы
Других поведение президента Америки просто повеселило
Комментаторы откровенно зло шутят над пожилым человеком
В соцсетях раздают полезные советы, как можно было бы избежать конфуза…
…и иронизируют над причинами падения
Вера Васильева уже предположила, кого Байден обвинит в падении
В социальных сетях жалеют американского президента и думают, зачем его держат на этом посту
Россияне намекают на преклонный возраст лидера США…
…и упражняются в совсем уж черном юморе
Полезные советы из соцсетей продолжают сыпаться на Байдена, как из рога изобилия
Народ придумывает частушки без рифмы и пытается предугадать будущее
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