В минобороны Украины допустили удары по Крыму

17 июля 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

В МО Украины заявили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев может применить американские ракеты РСЗО HIMARS и М270 для ударов против объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. На вопрос корреспондента о том, могут ли украинские боевики воспользоваться РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей по российским объектам на территории Крыма, украинский политик ответил утвердительно. Это он подтвердил в эфире единого украинского телемарафона. Несмотря на то, что ранее перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это было обязательным условием для поставок РСЗО. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные государства активно оказывают содействие украинской армии. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Киев может применить американские ракеты РСЗО HIMARS и М270 для ударов против объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. На вопрос корреспондента о том, могут ли украинские боевики воспользоваться РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей по российским объектам на территории Крыма, украинский политик ответил утвердительно. Это он подтвердил в эфире единого украинского телемарафона. Несмотря на то, что ранее перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это было обязательным условием для поставок РСЗО. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные государства активно оказывают содействие украинской армии.