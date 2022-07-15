Киев пообещал США не применять ракеты HIMARS для ударов по России

16 июля 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Украина обязалась не использовать HIMARS для ударов по России Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это было обязательным условием для поставок РСЗО. «Это правда, я этого не скрываю. Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории РФ. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги — руководителя Пентагона [Ллойда Остина], что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага только на территории Украины», — рассказал он в интервью украинской службе BBC. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. В результате был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также склад с гуманитарной помощью. От обстрела погибли 6 человек, десятки получили ранение. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это было обязательным условием для поставок РСЗО. «Это правда, я этого не скрываю. Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории РФ. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги — руководителя Пентагона [Ллойда Остина], что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага только на территории Украины», — рассказал он в интервью украинской службе BBC. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. В результате был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также склад с гуманитарной помощью. От обстрела погибли 6 человек, десятки получили ранение. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории РФ.