Тюменская птицефабрика закладывает свое имущество из-за долгов

В менеджменте тюменской птицефабрики «Боровская» дали предварительное согласие заложить имущество предприятия. Так, с «Россельхозбанком» заключат договоры о залоге оборудования, земельных участков и других объектов. Об этом рассказали в издании «Правда УрФО».
«Совет директоров «Птицефабрики «Боровская» дал предварительное согласие на совершение крупной сделки по заключению договора о залоге оборудования», — сообщает «Правда УрФО». На предприятии также предварительно одобрили сделки с «Россельхозбанком» по ипотеке (залоге) земельных участков, зданий и сооружений. При этом из годового отчета предприятия известно, что по состоянию на 31 декабря прошлого года его долгосрочные обязательства составили 1 786 355 тыс. рублей, в то время как краткосрочные обязательства — 809 544 тыс. рублей.
Ранее URA.RU уточняло, что птицефабрике помогут восстановить свою работу после вспышки птичьего гриппа на производстве, из-за которого пришлось уничтожить все поголовье кур. Так, «Боровская» получит 1,092 млрд рублей от региональных властей. Об этом стало известно после того как за прошлый год предприятие потерпело колоссальные убытки.
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В менеджменте тюменской птицефабрики «Боровская» дали предварительное согласие заложить имущество предприятия. Так, с «Россельхозбанком» заключат договоры о залоге оборудования, земельных участков и других объектов. Об этом рассказали в издании «Правда УрФО». «Совет директоров «Птицефабрики «Боровская» дал предварительное согласие на совершение крупной сделки по заключению договора о залоге оборудования», — сообщает «Правда УрФО». На предприятии также предварительно одобрили сделки с «Россельхозбанком» по ипотеке (залоге) земельных участков, зданий и сооружений. При этом из годового отчета предприятия известно, что по состоянию на 31 декабря прошлого года его долгосрочные обязательства составили 1 786 355 тыс. рублей, в то время как краткосрочные обязательства — 809 544 тыс. рублей. Ранее URA.RU уточняло, что птицефабрике помогут восстановить свою работу после вспышки птичьего гриппа на производстве, из-за которого пришлось уничтожить все поголовье кур. Так, «Боровская» получит 1,092 млрд рублей от региональных властей. Об этом стало известно после того как за прошлый год предприятие потерпело колоссальные убытки.