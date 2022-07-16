Тюменская птицефабрика закладывает свое имущество из-за долгов

На птицефабрике «Боровская» дали предварительное согласие на договор с «Россельхозбанком» Фото: Илья Московец © URA.RU

В менеджменте тюменской птицефабрики «Боровская» дали предварительное согласие заложить имущество предприятия. Так, с «Россельхозбанком» заключат договоры о залоге оборудования, земельных участков и других объектов. Об этом рассказали в издании «Правда УрФО».

«Совет директоров «Птицефабрики «Боровская» дал предварительное согласие на совершение крупной сделки по заключению договора о залоге оборудования», — сообщает «Правда УрФО». На предприятии также предварительно одобрили сделки с «Россельхозбанком» по ипотеке (залоге) земельных участков, зданий и сооружений. При этом из годового отчета предприятия известно, что по состоянию на 31 декабря прошлого года его долгосрочные обязательства составили 1 786 355 тыс. рублей, в то время как краткосрочные обязательства — 809 544 тыс. рублей.

Ранее URA.RU уточняло, что птицефабрике помогут восстановить свою работу после вспышки птичьего гриппа на производстве, из-за которого пришлось уничтожить все поголовье кур. Так, «Боровская» получит 1,092 млрд рублей от региональных властей. Об этом стало известно после того как за прошлый год предприятие потерпело колоссальные убытки.