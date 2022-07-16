Курганцы получили сообщение о желтом уровне опасности

Курганцам прислали сообщение о четвертом классе горимости леса Фото: Екатерина Сычкова

Жителям Курганской области разослали сообщение службы по чрезвычайным ситуациям о желтом уровне опасности в связи с погодными условиями в регионе. Информацию зауральцы получили посредством сотовой связи.

«17-18.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности», — гласит текст сообщения. В регионе сохраняется 4-й класс горимости леса.

Дополнительно курганцам напомнили о телефонах экстренных служб. В случае возникновения пожара звонить следует по телефонам 101 или 112.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о цветовом коде уровней опасности. Четыре различных режима зависят от температуры воздуха, пожарной опасности в лесах, скорости ветра, осадков и штормовых явлений.