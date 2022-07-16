Курганцы получили сообщение о желтом уровне опасности

Курганцам прислали сообщение о четвертом классе горимости лесаФото: Екатерина Сычкова
Жителям Курганской области разослали сообщение службы по чрезвычайным ситуациям о желтом уровне опасности в связи с погодными условиями в регионе. Информацию зауральцы получили посредством сотовой связи.
«17-18.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности», — гласит текст сообщения. В регионе сохраняется 4-й класс горимости леса.
Дополнительно курганцам напомнили о телефонах экстренных служб. В случае возникновения пожара звонить следует по телефонам 101 или 112.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о цветовом коде уровней опасности. Четыре различных режима зависят от температуры воздуха, пожарной опасности в лесах, скорости ветра, осадков и штормовых явлений.
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Жителям Курганской области разослали сообщение службы по чрезвычайным ситуациям о желтом уровне опасности в связи с погодными условиями в регионе. Информацию зауральцы получили посредством сотовой связи. «17-18.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности», — гласит текст сообщения. В регионе сохраняется 4-й класс горимости леса. Дополнительно курганцам напомнили о телефонах экстренных служб. В случае возникновения пожара звонить следует по телефонам 101 или 112. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о цветовом коде уровней опасности. Четыре различных режима зависят от температуры воздуха, пожарной опасности в лесах, скорости ветра, осадков и штормовых явлений.