16 июля 2022
15 июля 2022

Курганцы получили сообщение о желтом уровне опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, плохая видимость, лесные пожары, дым, туман, чистопрудное
Курганцам прислали сообщение о четвертом классе горимости леса Фото:

Жителям Курганской области разослали сообщение службы по чрезвычайным ситуациям о желтом уровне опасности в связи с погодными условиями в регионе. Информацию зауральцы получили посредством сотовой связи.

«17-18.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности», — гласит текст сообщения. В регионе сохраняется 4-й класс горимости леса.

Дополнительно курганцам напомнили о телефонах экстренных служб. В случае возникновения пожара звонить следует по телефонам 101 или 112.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о цветовом коде уровней опасности. Четыре различных режима зависят от температуры воздуха, пожарной опасности в лесах, скорости ветра, осадков и штормовых явлений.

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Жителям Курганской области разослали сообщение службы по чрезвычайным ситуациям о желтом уровне опасности в связи с погодными условиями в регионе. Информацию зауральцы получили посредством сотовой связи. «17-18.07 на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности», — гласит текст сообщения. В регионе сохраняется 4-й класс горимости леса. Дополнительно курганцам напомнили о телефонах экстренных служб. В случае возникновения пожара звонить следует по телефонам 101 или 112. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали о цветовом коде уровней опасности. Четыре различных режима зависят от температуры воздуха, пожарной опасности в лесах, скорости ветра, осадков и штормовых явлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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