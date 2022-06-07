В Кургане разработали специальный «светофор» на случай ЧС

В Курганской области презентовали специальную систему «Светофор» для работы в случае ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области разработали специальную систему «Светофор» для координации работы спецслужб и действий граждан в случае погодной опасности. Разработку презентовали на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Вадима Шумкова. Ранее губернатор предложил данную идею президенту страны Владимиру Путину.

«Необходимость введения разных уровней опасности возникла из-за того, что не все понимают, о чем идет речь при объявлении той или иной угрозы. Каждое ведомство трактует ситуацию по-своему, и у каждого свои задачи, алгоритмы действий. Система „Светофор“ не отменяет ведомственных алгоритмов работы, но помогает нам лучше координировать действия, работая единой командой, чтобы помочь сохранить жизнь и здоровье наших земляков», — рассказал Вадим Шумков. Информация размещена на сайте правительства области.

Цветовой код состоит из четырех уровней опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный». Уровень опасности будет зависеть от температуры воздуха, пожарной опасности в лесах, скорости ветра, осадков и штормовых явлений.

«Цветовой код состоит из четырех уровней: „зеленый“ — принятие мер не требуется; „желтый“ — прогнозируется потенциальная опасность, возможна чрезвычайная ситуация, необходима подготовка к принятию соответствующих мер безопасности; „оранжевый“ — реальная опасность, существует возможность развития ЧС; „красный“ — чрезвычайная опасность, прогнозируется значительная вероятность катастрофических последствий, соответствующие меры безопасности принимаются незамедлительно», — отметил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков.

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