Под Тюменью на озере Андреевское утонул 22-летний свердловчанин

17 июля 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Молодой человек утонул на озере Андреевское 15 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На озере Андреевское под Тюменью утонул 22-летний парень. Трагедия произошла вечером 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. По данным источника URA.RU, утонувший парень был родом из Свердловской области. «Молодой человек 2000 года рождения утонул вечером 15 июля на озере Андреевское. Его тело было извлечено из воды. По данному факту следственными органами организована проверка. При осмотре на теле никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти не обнаружено», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, 22-летний парень был родом из Свердловской области. При этом он жил и работал в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области во время купания за сутки утонули двое мужчин. Так, на озере Пеганово утонул пожилой мужчина. Другой молодой человек ушел под воду на пруду Чистый. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

На озере Андреевское под Тюменью утонул 22-летний парень. Трагедия произошла вечером 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. По данным источника URA.RU, утонувший парень был родом из Свердловской области. «Молодой человек 2000 года рождения утонул вечером 15 июля на озере Андреевское. Его тело было извлечено из воды. По данному факту следственными органами организована проверка. При осмотре на теле никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти не обнаружено», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, 22-летний парень был родом из Свердловской области. При этом он жил и работал в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области во время купания за сутки утонули двое мужчин. Так, на озере Пеганово утонул пожилой мужчина. Другой молодой человек ушел под воду на пруду Чистый.