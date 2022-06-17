Двое тюменцев утонули 16 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области за сутки утонули двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инциденты произошли 16 июня.

«16 июня 2022 года на водных объектах юга Тюменской области произошло 2 происшествия, в результате которых утонули 2 человека. Так, в Бердюжском районе на озере Пеганово во время рыбалки из лодки выпал пожилой мужчина, отсутствие спасательного жилета привело к гибели рыбака», — говорится в сообщении.

Второе происшествие произошло на пруду Чистый. Мужчина во время распития алкоголя решил искупаться, но позже ушел с головой под воду. Тело молодого человека было найдено спасателями.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области во время купания утонули две девочки. Тело одной из них обнаружили местные жители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.