17 июня 2022

В Тюменской области за сутки утонули двое мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, спасатель, карьер, озеро, водоем, спасательная лодка, лодка
Двое тюменцев утонули 16 июня Фото:

В Тюменской области за сутки утонули двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инциденты произошли 16 июня.

«16 июня 2022 года на водных объектах юга Тюменской области произошло 2 происшествия, в результате которых утонули 2 человека. Так, в Бердюжском районе на озере Пеганово во время рыбалки из лодки выпал пожилой мужчина, отсутствие спасательного жилета привело к гибели рыбака», — говорится в сообщении.

Второе происшествие произошло на пруду Чистый. Мужчина во время распития алкоголя решил искупаться, но позже ушел с головой под воду. Тело молодого человека было найдено спасателями.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области во время купания утонули две девочки. Тело одной из них обнаружили местные жители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В Тюменской области за сутки утонули двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инциденты произошли 16 июня. «16 июня 2022 года на водных объектах юга Тюменской области произошло 2 происшествия, в результате которых утонули 2 человека. Так, в Бердюжском районе на озере Пеганово во время рыбалки из лодки выпал пожилой мужчина, отсутствие спасательного жилета привело к гибели рыбака», — говорится в сообщении. Второе происшествие произошло на пруду Чистый. Мужчина во время распития алкоголя решил искупаться, но позже ушел с головой под воду. Тело молодого человека было найдено спасателями. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области во время купания утонули две девочки. Тело одной из них обнаружили местные жители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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