Спасатели Ноябрьска помогут тушить лес в соседнем районе

17 июля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Спасатели Ноябрьска помогут тушить пожары в Надымском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Сотрудники ГКУ «Ямалспас» примут участие в ликвидации лесных пожаров в Надымском районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Надымского района. «В Надымском районе сейчас зарегистрировано два действующих природных пожара. На тушение одного из них планируется привлечь Ноябрьский ПСО „Ямалспаса“», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе. При этом там отметили, что угрозы населению и объектам экономики пожары не несут. Всего на территории округа 17 июля действуют шесть лесных пожаров общей площадью около 15 гектаров. Четыре из них локализованы. Ранее URA.RU рассказало, что на территории округа действует особый противопожарный режим. Жителям ЯНАО запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Сотрудники ГКУ «Ямалспас» примут участие в ликвидации лесных пожаров в Надымском районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Надымского района. «В Надымском районе сейчас зарегистрировано два действующих природных пожара. На тушение одного из них планируется привлечь Ноябрьский ПСО „Ямалспаса“», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе. При этом там отметили, что угрозы населению и объектам экономики пожары не несут. Всего на территории округа 17 июля действуют шесть лесных пожаров общей площадью около 15 гектаров. Четыре из них локализованы. Ранее URA.RU рассказало, что на территории округа действует особый противопожарный режим. Жителям ЯНАО запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу.