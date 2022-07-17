Шольц пригрозил РФ, если мир на Украине наступит на «условиях» РФ

18 июля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на «условиях» РФ, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский Союз не снимет антироссийские санкции, если даже мир на Украине наступит на «условиях» России, это предполагалось еще с самого начала российской спецоперации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — написал канцлер ФРГ в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом политик признал, что жители Германии страдают из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары в стране. Он отметил, что большинство граждан «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию. «Нам понадобится большая выдержка», — заключил Шольц. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, выступая против отмены антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине, Шольц показал безразличие по отношению к гражданам Германии. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции, давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента России Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали — Евросоюз, США и иные государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейский Союз не снимет антироссийские санкции, если даже мир на Украине наступит на «условиях» России, это предполагалось еще с самого начала российской спецоперации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — написал канцлер ФРГ в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом политик признал, что жители Германии страдают из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары в стране. Он отметил, что большинство граждан «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию. «Нам понадобится большая выдержка», — заключил Шольц. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, выступая против отмены антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине, Шольц показал безразличие по отношению к гражданам Германии. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции, давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента России Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали — Евросоюз, США и иные государства.