17 июля 2022

Шольц пригрозил РФ, если мир на Украине наступит на «условиях» РФ

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
ЕС не снимет санкции, если мир на Украине будет на «условиях» РФ, заявил Олаф Шольц Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский Союз не снимет антироссийские санкции, если даже мир на Украине наступит на «условиях» России, это предполагалось еще с самого начала российской спецоперации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — написал канцлер ФРГ в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом политик признал, что жители Германии страдают из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары в стране. Он отметил, что большинство граждан «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию. «Нам понадобится большая выдержка», — заключил Шольц.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, выступая против отмены антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине, Шольц показал безразличие по отношению к гражданам Германии.

Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции, давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента России Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали — Евросоюз, США и иные государства.

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Европейский Союз не снимет антироссийские санкции, если даже мир на Украине наступит на «условиях» России, это предполагалось еще с самого начала российской спецоперации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — написал канцлер ФРГ в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом политик признал, что жители Германии страдают из-за высоких цен на топливо и продовольственные товары в стране. Он отметил, что большинство граждан «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию. «Нам понадобится большая выдержка», — заключил Шольц. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, выступая против отмены антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине, Шольц показал безразличие по отношению к гражданам Германии. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции, давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента России Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали — Евросоюз, США и иные государства.
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