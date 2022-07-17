Клишас жестко ответил Шольцу из-за его решения в отношении России

Власти ФРГ готовы морозить страну до «последнего немца» из-за Украины, считает Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отмены антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине, тем самым он показал безразличие по отношению к гражданам ФРГ. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Так он прокомментировал решение Шольца не отменять санкции против России после окончания российской спецоперации на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем заявил, что санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации. По его мнению, потребуется время на нормализацию ситуации.

Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина.

Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие страны. Как писало издание The Guardian, западные санкции очень мало повлияли на Россию, скорее в этой ситуации пострадала сама Европа. Сообщалось, что враждебная политика Европейского союза в отношении РФ приведет европейцев к убыткам в 500 миллиардов долларов США. Такой прогноз сделан уже к концу текущего года.

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