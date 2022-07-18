«Коммерсант»: ЦБ поставит ультиматум российским банкам

Центробанк намеревается обязать банки России регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на своего источника.
«Но фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты», — поясняет источник газеты «Коммерсант» на рынке. Отмечается, что идея Банка России актуальна лишь для новых клиентов.
Согласно материалу, в настоящее время через мобильные приложения оформляется большая часть вкладов и значительная доля кредитов. По словам собеседника газеты, банкам придется доработать программы смартфонов. Он считает, что туда необходимо включить идентификацию по ЕБС, чтобы не лишаться возможности проводить операции с физическими лицами.
Ранее сообщалось, что российские государственные банки обяжут направлять биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующую директиву получили ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ.
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Центробанк намеревается обязать банки России регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на своего источника. «Но фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты», — поясняет источник газеты «Коммерсант» на рынке. Отмечается, что идея Банка России актуальна лишь для новых клиентов. Согласно материалу, в настоящее время через мобильные приложения оформляется большая часть вкладов и значительная доля кредитов. По словам собеседника газеты, банкам придется доработать программы смартфонов. Он считает, что туда необходимо включить идентификацию по ЕБС, чтобы не лишаться возможности проводить операции с физическими лицами. Ранее сообщалось, что российские государственные банки обяжут направлять биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующую директиву получили ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ.