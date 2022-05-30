Власти нашли способ собрать биометрические данные россиян

31 мая 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Власти соберут биометрические данные россиян с помощью государственных банков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские государственные банки обяжут направлять биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает « Коммерсант ». По данным газеты, власти РФ обяжут государственные банки передавать данные клиентов в ЕБС. Соответствующую директиву получили ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ. В РНКБ заверили, что являются «лишь посредником для регистрации физических лиц в системе». В ВТБ рассказали, что технологически банк готов исполнять требования законодательства и регулятора в сфере биометрических данных. Также о готовности заявили в РСХБ. Один из собеседников газеты из крупного банка отметил, что директива «почти невыполнима» из-за того, что не решен вопрос с согласием граждан на передачу биометрии из банка в ЕБС. Другой источник в банковской сфере предрек, что власти решат эту проблему либо через принятие специального закона, либо через подтверждение с помощью электронной подписи. Кроме того, по информации газеты, в дальнейшем импорт биометрических данных в ЕБС может коснуться и Сбербанка, являющегося крупнейшим игроком на российском рынке. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что поручение об импорте биометрии клиентов Сбербанка в ЕБС уже готовится, что также подтвердили в Минцифры РФ. Единая биометрическая система заработала в России 30 декабря 2021 года. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что к 2024 году в России может появиться биометрическая система идентификации пассажиров. В апреле в РФ начали менять закон о персональных данных.

Российские государственные банки обяжут направлять биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает «Коммерсант». По данным газеты, власти РФ обяжут государственные банки передавать данные клиентов в ЕБС. Соответствующую директиву получили ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ. В РНКБ заверили, что являются «лишь посредником для регистрации физических лиц в системе». В ВТБ рассказали, что технологически банк готов исполнять требования законодательства и регулятора в сфере биометрических данных. Также о готовности заявили в РСХБ. Один из собеседников газеты из крупного банка отметил, что директива «почти невыполнима» из-за того, что не решен вопрос с согласием граждан на передачу биометрии из банка в ЕБС. Другой источник в банковской сфере предрек, что власти решат эту проблему либо через принятие специального закона, либо через подтверждение с помощью электронной подписи. Кроме того, по информации газеты, в дальнейшем импорт биометрических данных в ЕБС может коснуться и Сбербанка, являющегося крупнейшим игроком на российском рынке. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что поручение об импорте биометрии клиентов Сбербанка в ЕБС уже готовится, что также подтвердили в Минцифры РФ. Единая биометрическая система заработала в России 30 декабря 2021 года. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что к 2024 году в России может появиться биометрическая система идентификации пассажиров. В апреле в РФ начали менять закон о персональных данных.