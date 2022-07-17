Пермские мошенники обманули Пенсионный фонд на миллионы рублей

18 июля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Подозреваемые получали сертификаты на маткапитал у ПФР обманным путем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские полицейские при поддержке спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Следствие считает, что мужчина и женщина получили обманным путем сертификаты на маткапитал в Пенсионном фонде на сумму более пяти млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Задержанные в течение 2021 года под видом риэлторов подыскивали женщин, как правило — асоциальных, с помощью которых обманным путем получали свидетельства о рождении в отделении ЗАГСа», — сообщается на сайте ведомства. Позже подозреваемые получали сертификат на материнский капитал в Пенсионном фонде и обналичивали деньги через кредитные организации. Женщины, которые помогали мошенникам, получали символический гонорар в несколько тысяч рублей. Полиция установила более 10 эпизодов. На квартиры, дом, участок и авто Toyota RAV4, которые принадлежат задержанным, наложен арест. Следствием возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермские полицейские при поддержке спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Следствие считает, что мужчина и женщина получили обманным путем сертификаты на маткапитал в Пенсионном фонде на сумму более пяти млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Задержанные в течение 2021 года под видом риэлторов подыскивали женщин, как правило — асоциальных, с помощью которых обманным путем получали свидетельства о рождении в отделении ЗАГСа», — сообщается на сайте ведомства. Позже подозреваемые получали сертификат на материнский капитал в Пенсионном фонде и обналичивали деньги через кредитные организации. Женщины, которые помогали мошенникам, получали символический гонорар в несколько тысяч рублей. Полиция установила более 10 эпизодов. На квартиры, дом, участок и авто Toyota RAV4, которые принадлежат задержанным, наложен арест. Следствием возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.