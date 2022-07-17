17 июля 2022
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15 июля 2022

Пермские мошенники обманули Пенсионный фонд на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
Подозреваемые получали сертификаты на маткапитал у ПФР обманным путем Фото:

Пермские полицейские при поддержке спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Следствие считает, что мужчина и женщина получили обманным путем сертификаты на маткапитал в Пенсионном фонде на сумму более пяти млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Задержанные в течение 2021 года под видом риэлторов подыскивали женщин, как правило — асоциальных, с помощью которых обманным путем получали свидетельства о рождении в отделении ЗАГСа», — сообщается на сайте ведомства. Позже подозреваемые получали сертификат на материнский капитал в Пенсионном фонде и обналичивали деньги через кредитные организации.

Женщины, которые помогали мошенникам, получали символический гонорар в несколько тысяч рублей. Полиция установила более 10 эпизодов. На квартиры, дом, участок и авто Toyota RAV4, которые принадлежат задержанным, наложен арест. Следствием возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

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Пермские полицейские при поддержке спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Следствие считает, что мужчина и женщина получили обманным путем сертификаты на маткапитал в Пенсионном фонде на сумму более пяти млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Задержанные в течение 2021 года под видом риэлторов подыскивали женщин, как правило — асоциальных, с помощью которых обманным путем получали свидетельства о рождении в отделении ЗАГСа», — сообщается на сайте ведомства. Позже подозреваемые получали сертификат на материнский капитал в Пенсионном фонде и обналичивали деньги через кредитные организации. Женщины, которые помогали мошенникам, получали символический гонорар в несколько тысяч рублей. Полиция установила более 10 эпизодов. На квартиры, дом, участок и авто Toyota RAV4, которые принадлежат задержанным, наложен арест. Следствием возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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