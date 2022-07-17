В ХМАО полиция отпустила мужчину, избившего девушку в подъезде

18 июля 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Жителя Мегиона, избившего девушку, отпустили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Напавшего на девушку жителя Мегиона (ХМАО) отпустили, так как на данный момент нет оснований для его задержания. Для возбуждения уголовного дела в полиции ждут результатов медицинской экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Мужчина доставлялся в отдел полиции для дачи пояснений. Пояснения были отобраны, он отпущен, потому что в настоящее время оснований для его задержания нет. Женщина направлена не медицинскую экспертизу, как только мы получим заключение — будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Видео было опубликовано в социальных сетях. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Напавшего на девушку жителя Мегиона (ХМАО) отпустили, так как на данный момент нет оснований для его задержания. Для возбуждения уголовного дела в полиции ждут результатов медицинской экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Мужчина доставлялся в отдел полиции для дачи пояснений. Пояснения были отобраны, он отпущен, потому что в настоящее время оснований для его задержания нет. Женщина направлена не медицинскую экспертизу, как только мы получим заключение — будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Видео было опубликовано в социальных сетях.