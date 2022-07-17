17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

В ХМАО полиция отпустила мужчину, избившего девушку в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Жителя Мегиона, избившего девушку, отпустили Фото:

Напавшего на девушку жителя Мегиона (ХМАО) отпустили, так как на данный момент нет оснований для его задержания. Для возбуждения уголовного дела в полиции ждут результатов медицинской экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Мужчина доставлялся в отдел полиции для дачи пояснений. Пояснения были отобраны, он отпущен, потому что в настоящее время оснований для его задержания нет. Женщина направлена не медицинскую экспертизу, как только мы получим заключение — будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Видео было опубликовано в социальных сетях.

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Напавшего на девушку жителя Мегиона (ХМАО) отпустили, так как на данный момент нет оснований для его задержания. Для возбуждения уголовного дела в полиции ждут результатов медицинской экспертизы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Мужчина доставлялся в отдел полиции для дачи пояснений. Пояснения были отобраны, он отпущен, потому что в настоящее время оснований для его задержания нет. Женщина направлена не медицинскую экспертизу, как только мы получим заключение — будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Видео было опубликовано в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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