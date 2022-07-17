17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

Парень избил девушку в подъезде в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы утверждают, что позднее мужчина пытался попасть к девушке домой (архивное фото) Фото:

В Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде. Пост и видео с камеры наблюдения опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия».

«В Мегионе парень прямо в подъезде избивал девушку, а потом ломился к ней домой. У девушки сотрясения и ушибы», — написал автор поста.

На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками и ногами. Позднее в конфликт вмешалась женщина, которая помогла девушке уйти. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водителя такси подозревают в нападении на 18-летнюю девушку. Пострадавшая сторона заявляет, что водитель — партнер службы «Яндекс.Go».

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В Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде. Пост и видео с камеры наблюдения опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия». «В Мегионе парень прямо в подъезде избивал девушку, а потом ломился к ней домой. У девушки сотрясения и ушибы», — написал автор поста. На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками и ногами. Позднее в конфликт вмешалась женщина, которая помогла девушке уйти. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водителя такси подозревают в нападении на 18-летнюю девушку. Пострадавшая сторона заявляет, что водитель — партнер службы «Яндекс.Go».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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