Парень избил девушку в подъезде в ХМАО. Видео

18 июля 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Очевидцы утверждают, что позднее мужчина пытался попасть к девушке домой (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде. Пост и видео с камеры наблюдения опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия». «В Мегионе парень прямо в подъезде избивал девушку, а потом ломился к ней домой. У девушки сотрясения и ушибы», — написал автор поста. На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками и ногами. Позднее в конфликт вмешалась женщина, которая помогла девушке уйти. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водителя такси подозревают в нападении на 18-летнюю девушку. Пострадавшая сторона заявляет, что водитель — партнер службы «Яндекс.Go». Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде. Пост и видео с камеры наблюдения опубликовано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия». «В Мегионе парень прямо в подъезде избивал девушку, а потом ломился к ней домой. У девушки сотрясения и ушибы», — написал автор поста. На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками и ногами. Позднее в конфликт вмешалась женщина, которая помогла девушке уйти. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водителя такси подозревают в нападении на 18-летнюю девушку. Пострадавшая сторона заявляет, что водитель — партнер службы «Яндекс.Go».