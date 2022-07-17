Количество лесных пожаров в ЯНАО резко увеличилось

18 июля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

На утро 18 июля было зафиксировано более 30 очагов Фото: Екатерина Сычкова На территории ЯНАО пожары бушуют на более, чем 600 га земли. По численности это составляет 31 природный пожар, из которых 18 локализованы. Об этом сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. «По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 18 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 31 природный пожар на общей площади 621,4 га, из них 18 пожаров локализованы на площади 183,4 га. На тушении задействовано 258 человек с лесопожарным снаряжением» — говорится в сообщении. С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 222 природных пожара, на общей площади 5 682,46 га. На территории округа действует преимущественно средний класс пожарной опасности, местами высокий. Ранее URA.RU сообщало, что до конца июля в регионе действует особый противопожарный режим. Населению запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

На территории ЯНАО пожары бушуют на более, чем 600 га земли. По численности это составляет 31 природный пожар, из которых 18 локализованы. Об этом сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. «По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 18 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 31 природный пожар на общей площади 621,4 га, из них 18 пожаров локализованы на площади 183,4 га. На тушении задействовано 258 человек с лесопожарным снаряжением» — говорится в сообщении. С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 222 природных пожара, на общей площади 5 682,46 га. На территории округа действует преимущественно средний класс пожарной опасности, местами высокий. Ранее URA.RU сообщало, что до конца июля в регионе действует особый противопожарный режим. Населению запрещено разводить костры и без особых причин находиться в лесу.