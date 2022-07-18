Свердловских ученых поддержат власти Москвы

Уральский федеральный университет получит грант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) получит финансовую помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список тех, кто получит гранты. Претендентов отбирали среди научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ).

«Гранты выделят 15 научно-образовательным центрам, которые объединяют около 600 участников. В 2022 году грант получит Уральский федеральный университет», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что также выделены деньги на развитие Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Финансовая поддержка технологических проектов УМНОЦ будет производиться из федерального и регионального бюджетов. УМНОЦ планирует получить на развитие сумму в размере 475 миллионов рублей.

Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.