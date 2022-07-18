В Екатеринбурге таксист дал сдачу игрушечными деньгами

18 июля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

В качестве извинений «Яндекс. Такси» прислал женщине промокод на 200 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге таксист, работающий под брендом компании «Яндекс. Такси», дал сдачу горожанке сувенирными деньгами из «Банка приколов». Об этом URA.RU рассказала пострадавшая. «Я оплачивала такси наличными, потому что у водителя были заблокированы все карточки. Он мне дал сдачу с 1000 рублей, я вышла из такси и забыла про эти деньги», — рассказывает горожанка. Поддельные 200 рублей она обнаружила, когда решила положить их на карточку через банкомат. При этом остальные деньги с той же сдачи были нормальными. После неприятной находки пассажирка попыталась связаться по телефону с таксистом, однако он не взял трубку. Тогда екатеринбурженка обратилась в службу поддержки «Яндекс. Такси», где женщине в качестве извинений прислали промокод на 200 рублей и заявили следующее: «Уже отметил водителя в нашей системе: теперь каждую его поездку будут проверять специальный отдел». Мы попытались связаться с пресс-службой «Яндекс. Такси», но по телефону нам ответили, что необходимо отправить запрос на почту. На момент публикации новости ответа на запрос получено не было. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу призывают екатеринбуржцев быть осторожными в обращении с банкнотами, вызывающими сомнение в подлинности. «Важно заметить, что фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия или заведения, или просто оказаться в руках обычного человека. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств», — заявили в ведомстве. Представители УМВД поясняют, что отличить подлинную банкноту от фальшивки можно по микроперфорации — надпись должна быть выполнена абсолютно ровными, едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. «Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой и они отчетливо прощупываются — перед вами подделка. Также необходимо обращать внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной не впаянная и может деформироваться», — предупреждают полиция. Также в управлении МВД России по Екатеринбургу просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел обо всех фактах обнаружения поддельных купюр. Если к человеку попадает купюра, которая похожа на фальшивую, а он не может это проверить на месте, то необходимо запомнить приметы того человека, который расплачивался этой купюрой, его транспортного средства, а также номер автомобиля. «МВД России также напоминает, что изготовление, хранение и сбыт поддельных денег является тяжким преступлением, попытка сбыть фальшивую купюру, даже если она попалась случайно, образует состав преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации („Сбыт поддельных денег“) и грозит наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы», — подытожили в ведомстве. Ранее таксист Екатеринбурга набросился с ножом на мужчину, который, на его взгляд, вел себя неподобающе для мусульманина, когда пил пиво. После потасовки таксист уехал, а мужчину госпитализировали. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге таксист, работающий под брендом компании «Яндекс. Такси», дал сдачу горожанке сувенирными деньгами из «Банка приколов». Об этом URA.RU рассказала пострадавшая. «Я оплачивала такси наличными, потому что у водителя были заблокированы все карточки. Он мне дал сдачу с 1000 рублей, я вышла из такси и забыла про эти деньги», — рассказывает горожанка. Поддельные 200 рублей она обнаружила, когда решила положить их на карточку через банкомат. При этом остальные деньги с той же сдачи были нормальными. После неприятной находки пассажирка попыталась связаться по телефону с таксистом, однако он не взял трубку. Тогда екатеринбурженка обратилась в службу поддержки «Яндекс. Такси», где женщине в качестве извинений прислали промокод на 200 рублей и заявили следующее: «Уже отметил водителя в нашей системе: теперь каждую его поездку будут проверять специальный отдел». Мы попытались связаться с пресс-службой «Яндекс. Такси», но по телефону нам ответили, что необходимо отправить запрос на почту. На момент публикации новости ответа на запрос получено не было. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу призывают екатеринбуржцев быть осторожными в обращении с банкнотами, вызывающими сомнение в подлинности. «Важно заметить, что фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия или заведения, или просто оказаться в руках обычного человека. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств», — заявили в ведомстве. Представители УМВД поясняют, что отличить подлинную банкноту от фальшивки можно по микроперфорации — надпись должна быть выполнена абсолютно ровными, едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. «Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой и они отчетливо прощупываются — перед вами подделка. Также необходимо обращать внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной не впаянная и может деформироваться», — предупреждают полиция. Также в управлении МВД России по Екатеринбургу просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел обо всех фактах обнаружения поддельных купюр. Если к человеку попадает купюра, которая похожа на фальшивую, а он не может это проверить на месте, то необходимо запомнить приметы того человека, который расплачивался этой купюрой, его транспортного средства, а также номер автомобиля. «МВД России также напоминает, что изготовление, хранение и сбыт поддельных денег является тяжким преступлением, попытка сбыть фальшивую купюру, даже если она попалась случайно, образует состав преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации („Сбыт поддельных денег“) и грозит наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы», — подытожили в ведомстве. Ранее таксист Екатеринбурга набросился с ножом на мужчину, который, на его взгляд, вел себя неподобающе для мусульманина, когда пил пиво. После потасовки таксист уехал, а мужчину госпитализировали.