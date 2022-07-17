ЯНАО наладит научное сотрудничество с МГУ

Благодаря соглашениям МГУ будет сотрудничать с ЯНАО в сферах науки и подготовки новых кадров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписали два соглашения о сотрудничестве. Теперь Ямал будет сотрудничать с МГУ в научно-исследовательском и научно-образовательном направлении, сообщили в пресс службе правительства региона.

«Первое представляет собой меморандум о создании научно-образовательного консорциума „Вернадский — Ямало-Ненецкий автономный округ“. Второй документ предполагает научно-исследовательское и научно-образовательное сотрудничество с самим университетом», — рассказали представители правительства ЯНАО в пресс-релизе.

В рамках соглашений будет развиваться несколько направлений сотрудничества: подготовка специалистов в области экологии и наук о материалах, создание плана адаптации ЯНАО к изменениям климата, обустройство современной исследовательской инфраструктуры и научные работы на ее базе. Так исследователи из МГУ смогут участвовать в экспериментах на научно-исследовательских стационарах в ЯНАО. В том числе у них будет доступ к исследованиям на научной станции «Снежинка», которую начнут строить в 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что проект научной станции «Снежинка» в ЯНАО подорожал в 2,5 раза. Изменение стоимости проекта произошло в связи с расширением площадей и ростом цен на строительные материалы и оборудование.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, которое объявил президент России Владимир Путин, чтобы усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия, отмечал глава государства.

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