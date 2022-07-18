Российские военные уничтожили 250 боевиков «иностранного легиона»

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Наемники были уничтожены высокоточными ракетами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли ракетный удар в Константиновке, в результате которого было уничтожено до 250 иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР поражен пункт временной дислокации наемников украинского „иностранного легиона“. Уничтожено до 250 иностранных боевиков», — пишет Минобороны в telegram-канале.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса. На стороне Украины участвуют наемники из других стран, они не раз жаловались на плохие условия.

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Российские войска нанесли ракетный удар в Константиновке, в результате которого было уничтожено до 250 иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР поражен пункт временной дислокации наемников украинского „иностранного легиона“. Уничтожено до 250 иностранных боевиков», — пишет Минобороны в telegram-канале. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса. На стороне Украины участвуют наемники из других стран, они не раз жаловались на плохие условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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