Российские военные уничтожили 250 боевиков «иностранного легиона»

Наемники были уничтожены высокоточными ракетами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска нанесли ракетный удар в Константиновке, в результате которого было уничтожено до 250 иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР поражен пункт временной дислокации наемников украинского „иностранного легиона“. Уничтожено до 250 иностранных боевиков», — пишет Минобороны в telegram-канале.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса. На стороне Украины участвуют наемники из других стран, они не раз жаловались на плохие условия.
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