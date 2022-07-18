Российские военные уничтожили 250 боевиков «иностранного легиона»

18 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Наемники были уничтожены высокоточными ракетами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли ракетный удар в Константиновке, в результате которого было уничтожено до 250 иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР поражен пункт временной дислокации наемников украинского „иностранного легиона“. Уничтожено до 250 иностранных боевиков», — пишет Минобороны в telegram-канале. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса. На стороне Украины участвуют наемники из других стран, они не раз жаловались на плохие условия. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские войска нанесли ракетный удар в Константиновке, в результате которого было уничтожено до 250 иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР поражен пункт временной дислокации наемников украинского „иностранного легиона“. Уничтожено до 250 иностранных боевиков», — пишет Минобороны в telegram-канале. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса. На стороне Украины участвуют наемники из других стран, они не раз жаловались на плохие условия.