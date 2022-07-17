17 июля 2022
16 июля 2022

В Салехарде закроют рынок ради строительства ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина и секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот. Пермь, рынок, мясной павильон
С 1 октября начнется строительство магазина Фото:

На месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки. На территории действующего открытого рынка по ул. Маяковского принято решение о строительстве современного большого магазина строительных материалов и размещение складских помещений», — сообщили агентству в мэрии.

В администрации добавили, что с 1 октября 2022 года планируется приступить к реконструкции. Предпринимателям предлагаются альтернативные места размещения торговых точек.

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На месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки. На территории действующего открытого рынка по ул. Маяковского принято решение о строительстве современного большого магазина строительных материалов и размещение складских помещений», — сообщили агентству в мэрии. В администрации добавили, что с 1 октября 2022 года планируется приступить к реконструкции. Предпринимателям предлагаются альтернативные места размещения торговых точек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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