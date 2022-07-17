В Салехарде закроют рынок ради строительства ТЦ

С 1 октября начнется строительство магазина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На месте рынка, находящегося на улице Маяковского в Салехарде (ЯНАО), откроют строительный магазин. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки. На территории действующего открытого рынка по ул. Маяковского принято решение о строительстве современного большого магазина строительных материалов и размещение складских помещений», — сообщили агентству в мэрии.

В администрации добавили, что с 1 октября 2022 года планируется приступить к реконструкции. Предпринимателям предлагаются альтернативные места размещения торговых точек.