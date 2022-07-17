В Пермском крае в колонию отправили серийного вора шампуней

Мужчина воровал шампунь и бальзам для волос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Чайковского (Пермский край) осужден за неоднократное воровство шампуня и бальзама для волос. Подробности преступлений серийного грабителя рассказали в пресс-службе Чайковского городского суда.

«Первое преступление пермяк совершил 1 апреля, тогда с витрины магазина „Пятерочка“ мужчина украл три флакона шампуня и три флакона бальзама для волос. Спустя пару дней вор вернулся в магазин, откуда еще раз похитил по два флакона шампуня и бальзама для волос. Ущерб, причиненный магазину, составил чуть более двух тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Грабитель свою вину признал полностью, его дело было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Следующие 8 месяцев пермяк проведет в колонии-поселении.