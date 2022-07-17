Власти Курганской области отчитались об изменении госдолга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В июле государственный долг Курганской области превысил 17,49 млрд рублей. Это на 695 млн больше, чем в прошлом месяце и на 1,3 млрд выше начала года. Данные опубликованы на официальном сайте регионального департамента финансов. В пресс-службе областного правительства объяснили, что это связано с новым бюджетным кредитом.

«Информация об объеме и структуре государственного и муниципального долга Курганской области. Сумма долга по состоянию на 1 июля 2022 года — 17 491 790,96 тысячи рублей. В июне — 16 796 790,96 тысячи рублей», — указано в опубликованном отчете. В начале года госдолг Курганской области составлял 16,15 млрд рублей.

В департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на данные профильного ведомства уточнили, что госдолг вырос на 1,3 млрд рублей из-за предоставленного бюджетного кредита. «Из них 642 млн рублей пойдет на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 695 млн рублей — на замещение рыночных заимствований муниципальных образований. Решение принято на федеральном уровне», — говорится в ответе правительства на редакционный запрос. По данным властей, на 1 июля у региона нет коммерческих кредитов, только бюджетные.

Ранее URA.RU писало, что Министерство финансов России предоставило Курганской области 5,6 млрд рублей на оплату коммерческих кредитов, взятых ранее властями региона. Это позволило областному бюджету полностью избавиться от коммерческих кредитов.

В июле госдолг Курганской области составил почти 17,5 млрд рублей Фото: скриншот с официального сайта департамента финансов Курганской области

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