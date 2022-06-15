Минфин даст курганским властям миллиарды на выплату долгов

Курганской области выделят 5,6 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минфин России предоставит Курганской области 5,6 млрд рублей на оплату коммерческих кредитов, взятых ранее властями региона. Это позволит областному бюджету полностью избавиться от коммерческих кредитов, заявил врио директора департамента финансов региона Сергей Гаврин на заседании комитета облдумы по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU.

«17 числа, то есть завтра, Минфин доводит до нас 5,6 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов. Коммерческих [кредитов] у областного бюджета больше не будет. У муниципалитетов остается в совокупности около двух миллиардов рублей», — заявил Гаврин, отвечая на вопрос председателя бюджетного комитета Марата Исламова. «Это уже приятная весть, это дешевые деньги будут», — прокомментировал Исламов заявление Гаврина.

По данным департамента финансов, опубликованным на сайте ведомства, госдолг Курганской области на 1 мая превышал 16,79 млрд рублей. Из них 5,07 млрд — коммерческие кредиты, более 11,7 млрд — бюджетные кредиты. Просроченной задолженности не было. Суммарные долги муниципальных образований Курганской области по состоянию на 1 мая составляли 2,113 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года правительство России одобрило заявку Курганской области на получение инфраструктурного кредита в размере 1,6 млрд рублей. Деньги направят на развитие района Заозерный в Кургане и Варгашинского индустриального парка. Президент РФ Владимир Путин анонсировал выдачу таких кредитов в апреле 2021 года. Тогда он объяснял, что ставка по инфраструктурному кредиту составит не более 3% годовых, а срок погашения — 15 лет.

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