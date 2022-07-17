Работы планируют закончить к 15 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 19 июля закроют для проезда транспорта участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина. Ограничения продлятся до 5 сентбря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«С 19 июля до 15 сентября поэтапно будет закрыто движение транспорта по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка теплотрассы», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Перекрытия вводятся следующим образом:

1 этап, 1.1 этап: с 8 часов утра 19 июля до 6 часов утра 5 сентября — закрытие движения по улице III Интернационала на участке от дома №111 по улице III Интернационала до дома № 30 по проспекту Ленина с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону площади Революции).

2 этап: с 21 часа 2 сентября до 6 часов утра 5 сентября — закрытие движения на пересечении улицы III Интернационала и проспекта Ленина (переход через проезжую часть).

3 этап: с 21 часа 2 сентября до 22 часов 15 сентября — закрытие движение по улице III Интернационала в районе дома №27/1 с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону ЧТЗ).