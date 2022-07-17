17 июля 2022

В центре Челябинска закроют движение до сентября. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Работы планируют закончить к 15 сентября Фото:

В Челябинске с 19 июля закроют для проезда транспорта участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина. Ограничения продлятся до 5 сентбря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«С 19 июля до 15 сентября поэтапно будет закрыто движение транспорта по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка теплотрассы», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Перекрытия вводятся следующим образом:

  • 1 этап, 1.1 этап: с 8 часов утра 19 июля до 6 часов утра 5 сентября — закрытие движения по улице III Интернационала на участке от дома №111 по улице III Интернационала до дома № 30 по проспекту Ленина с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону площади Революции).
  • 2 этап: с 21 часа 2 сентября до 6 часов утра 5 сентября — закрытие движения на пересечении улицы III Интернационала и проспекта Ленина (переход через проезжую часть).
  • 3 этап: с 21 часа 2 сентября до 22 часов 15 сентября — закрытие движение по улице III Интернационала в районе дома №27/1 с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону ЧТЗ).

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В Челябинске с 19 июля закроют для проезда транспорта участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина. Ограничения продлятся до 5 сентбря, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «С 19 июля до 15 сентября поэтапно будет закрыто движение транспорта по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка теплотрассы», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Перекрытия вводятся следующим образом:
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© Служба новостей «URA.RU»
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