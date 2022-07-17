Пермячка продавала несуществующие продукты через интернет

Женщина открыла фейковый интернет-магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница поселка Куеда (Пермский край) предстанет перед судом за торговлю фейковыми продуктами через интернет. Мошенничество было пресечено сотрудниками полиции, которые рассказали подробности преступления.

«Установлено, что женщина в начале 2021 года создала группу в социальной сети Интернет, где предлагала по заниженной цене продукты питания и средства личной гигиены, которых на самом деле у нее не было. Заинтересованных покупателей мошенница просила перевести оплату за товар на банковскую карту. В каждом случае сумма варьировалась от 12 до 40 тысяч рублей. После поступления денег на карту переставала выходить на связь и отвечать на сообщения», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

В общей сложности, доверчивые покупатели перевели пермячке более 284 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность ранее судимой женщины и возбудили уголовное дело. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о группе женщин, которых будут судить за мошенничество. Пермячки оформляли свидетельства о рождении несуществующих детей и незаконно получали социальные выплаты.