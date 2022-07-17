17 июля 2022

Пермячка продавала несуществующие продукты через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , молочная продукция, монастырская ряженка, продукты из монастыря
Женщина открыла фейковый интернет-магазин Фото:

Жительница поселка Куеда (Пермский край) предстанет перед судом за торговлю фейковыми продуктами через интернет. Мошенничество было пресечено сотрудниками полиции, которые рассказали подробности преступления.

«Установлено, что женщина в начале 2021 года создала группу в социальной сети Интернет, где предлагала по заниженной цене продукты питания и средства личной гигиены, которых на самом деле у нее не было. Заинтересованных покупателей мошенница просила перевести оплату за товар на банковскую карту. В каждом случае сумма варьировалась от 12 до 40 тысяч рублей. После поступления денег на карту переставала выходить на связь и отвечать на сообщения», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

В общей сложности, доверчивые покупатели перевели пермячке более 284 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность ранее судимой женщины и возбудили уголовное дело. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о группе женщин, которых будут судить за мошенничество. Пермячки оформляли свидетельства о рождении несуществующих детей и незаконно получали социальные выплаты.

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Жительница поселка Куеда (Пермский край) предстанет перед судом за торговлю фейковыми продуктами через интернет. Мошенничество было пресечено сотрудниками полиции, которые рассказали подробности преступления. «Установлено, что женщина в начале 2021 года создала группу в социальной сети Интернет, где предлагала по заниженной цене продукты питания и средства личной гигиены, которых на самом деле у нее не было. Заинтересованных покупателей мошенница просила перевести оплату за товар на банковскую карту. В каждом случае сумма варьировалась от 12 до 40 тысяч рублей. После поступления денег на карту переставала выходить на связь и отвечать на сообщения», — сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. В общей сложности, доверчивые покупатели перевели пермячке более 284 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность ранее судимой женщины и возбудили уголовное дело. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о группе женщин, которых будут судить за мошенничество. Пермячки оформляли свидетельства о рождении несуществующих детей и незаконно получали социальные выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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