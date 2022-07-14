В Перми будут судить банду псевдорожениц

Всех участниц организованной группы будут судить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми закончили расследование уголовного делав отношении восьми пермячек, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Теперь их будут судить. Подробности рассказали в telegram-канале ГУ МВД РФ по Пермскому краю

«Гражданка 1966 года рождения и ее 37-летняя знакомая в 2019 году решили подыскивать лиц, желающих оформить свидетельства о рождении несуществующих детей и получать социальные выплаты. З денежное вознаграждение они доказывали в ЗАГСах факт рождения дома без медицинской помощи. Далее обвиняемые, используя документы с подложными сведениями, получали сертификаты на материнский капитал и через кредитно-финансовые кооперативы обналичивали их», — сообщили в ведомстве.

Схему женщины использовали в период с 2019 по 2021 год. В различных эпизодах принимали участие еще семь женщин, которые выполняли роль «рожениц». Обвиняемых задержали в декабре 2020 года сотрудники полиции при поддержке спецназа «Гром» в Пермском районе. Большая часть обвиняемых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Всего следствием было установлено 20 эпизодов мошенничества, ущерб от которых составил почти шесть миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество женщин — квартиры, автомобили, земельные участки, деньги был наложен арест.

Одна из фигуранток уголовного дела заключила досудебное соглашение. Ее дело будет рассмотрено в особом порядке. Материалы в отношении участников организованной группы направлены в Ленинский районный суд.

Ранее URA.RU писало про похожую историю. Правда пермячка действовала в одиночку и всего один раз.

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