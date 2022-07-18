Свердловчанин, зарезавший случайного прохожего, отправлен в СИЗО

Мужчина, убивший прохожего, сдался полиции через четыре дня после инцидента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мужчина, который зарезал незнакомца на улице Дорожной в Екатеринбурге, отправлен под стражу после признания в убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК. В ведомстве проверили его показания, которые он дал, решив чистосердечно признаться в убийстве.

По данным правоохранителей, 10 июля на улице Дорожной в Екатеринбурге мужчина, будучи пьяным, ударил ножом прохожего, с которым раньше был не знаком. Поводом для убийства стала ссора. Прохожий, получив ранение, лежал на улице и истекал кровью, пока его не забрали врачи скорой помощи.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что в поисках мужчины участвовали сотрудники городской полиции и силовики областного главка МВД. «Вскоре после того, как сыщикам удалось выйти на след мужчины, он принял решение о самостоятельной „явке с повинной“», — сообщили в пресс-группе. Ранее свердловчанин уже был замешан в делах с угрозами убийством и побоями. По статье об убийстве он может быть приговорен к 15 годам лишения свободы.

Сообщения об убийстве на улице появились 11 июля. Очевидцы заметили мужчину, лежащего в луже крови. Прохожие предположили, что его ударили острым предметом в пах или живот. После этого екатеринбуржца увезли на скорой.