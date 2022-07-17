Пермяков приглашают сняться для большого кино

Для съемок пермяков просят надеть красную одежду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяков приглашают сняться в заключительной сцене полнометражного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2». Съемки пройдут 22 июля у фонтана на городской эспланаде, сообщают в краевой администрации.

«Для сцены, все участники выстроятся в огромную цифру „300“ в честь празднования предстоящего юбилея города, а главный герой Иван прилетит на воздушном шаре. Эта сцена станет подарком пермякам к юбилею города», — говорят организаторы съемок. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Пермяков просят приходить на площадку в одежде красного цвета. Фильм, который полностью снимался в Перми, должен выйти прокат в 2023 году.

«Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2» — вторая часть экранизации романа пермского писателя Льва Давыдычева. Режиссер фильма — звезда телесериала «Реальные пацаны» Антон Богданов. В фильме снимаются пермские школьники. Также задействована российская актриса, которая родилась в Чернушке — Марина Федункив. Ранее URA.RU сообщало, что для съемок одной из сцен фильма, пермяков приглашали кидаться коровьими лепешками.