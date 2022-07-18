Тюменцам бесплатно покажут киргизское кино

19 июля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Фильм будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменцам бесплатно покажут фильм-победитель премии «Ника» (национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств «Ника», прим. редакции) режиссера Артыклая Суйундукова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства». «23 июля в 19:00 в большом зале мультицентра «Контора пароходства» пройдет показ драмы кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова — «Шамбала». Вход бесплатный, необходима регистрация. В 2021 году картина стала победителем премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии», — сообщает пресс-служба. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В основе сюжета лежит история семилетнего мальчика. Именно его именем и называется фильм — Шамбала. Мальчик верит в миф о существовании Матери-Оленихи, которая спасла последнего младенца из его рода, и несмотря на то, что люди давно истребили этих животных, Шамбала верит, что они олени вернутся в их края. После просмотра фильма всех желающих организаторы приглашают его обсудить. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцам бесплатно покажут фильм-победитель премии «Ника» (национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств «Ника», прим. редакции) режиссера Артыклая Суйундукова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства». «23 июля в 19:00 в большом зале мультицентра «Контора пароходства» пройдет показ драмы кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова — «Шамбала». Вход бесплатный, необходима регистрация. В 2021 году картина стала победителем премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии», — сообщает пресс-служба. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В основе сюжета лежит история семилетнего мальчика. Именно его именем и называется фильм — Шамбала. Мальчик верит в миф о существовании Матери-Оленихи, которая спасла последнего младенца из его рода, и несмотря на то, что люди давно истребили этих животных, Шамбала верит, что они олени вернутся в их края. После просмотра фильма всех желающих организаторы приглашают его обсудить.