18 июля 2022

Тюменцам бесплатно покажут киргизское кино

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XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Екатеринбург, кинозал, кино, фестиваль кинопроба
Фильм будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами Фото:

Тюменцам бесплатно покажут фильм-победитель премии «Ника» (национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств «Ника», прим. редакции) режиссера Артыклая Суйундукова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

«23 июля в 19:00 в большом зале мультицентра «Контора пароходства» пройдет показ драмы кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова — «Шамбала». Вход бесплатный, необходима регистрация. В 2021 году картина стала победителем премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии», — сообщает пресс-служба.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В основе сюжета лежит история семилетнего мальчика. Именно его именем и называется фильм — Шамбала. Мальчик верит в миф о существовании Матери-Оленихи, которая спасла последнего младенца из его рода, и несмотря на то, что люди давно истребили этих животных, Шамбала верит, что они олени вернутся в их края. После просмотра фильма всех желающих организаторы приглашают его обсудить.

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Тюменцам бесплатно покажут фильм-победитель премии «Ника» (национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств «Ника», прим. редакции) режиссера Артыклая Суйундукова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства». «23 июля в 19:00 в большом зале мультицентра «Контора пароходства» пройдет показ драмы кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова — «Шамбала». Вход бесплатный, необходима регистрация. В 2021 году картина стала победителем премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии», — сообщает пресс-служба. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В основе сюжета лежит история семилетнего мальчика. Именно его именем и называется фильм — Шамбала. Мальчик верит в миф о существовании Матери-Оленихи, которая спасла последнего младенца из его рода, и несмотря на то, что люди давно истребили этих животных, Шамбала верит, что они олени вернутся в их края. После просмотра фильма всех желающих организаторы приглашают его обсудить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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