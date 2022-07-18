Немцы собираются выйти на протесты из-за санкций против РФ

Немецкие пользователи агитируют сограждан выйти на протесты из-за проблем с отоплением, вызванных антироссийскими санкциями правительства. Свое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt.
«Немцы должны, наконец, продемонстрировать свои нужды. Кричать в соцсетях бесполезно», — написал пользователь Кайл Ремни.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупреждала о том, что в ближайшее время в Германии могут начаться массовые протесты из-за высоких цен на газ, вызванных санкциями против России.
Читатели собираются вразумить политиков через уличные протесты
Фото: скриншот Die Welt
Пользователи уверены в некомпетентности своего правительства
Фото: скриншот Die Welt
Проблемы с отоплением разрушат мечты о «зеленой энергетике», считают комментаторы
Фото: скриншот Die Welt
Другие читатели призывают отменить антироссийские санкций, которые наносят вред только немецким гражданам
Фото: скриншот Die Welt
По мнению пользователей, ограничения против РФ бессмысленны
Фото: скриншот Die Welt
Правительство ФРГ не справляется со своими обязанностями, считают комментаторы
Фото: скриншот Die Welt
Читатели практически договорились об уличных протестах в комментариях
Фото: скриншот Die Welt
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Немецкие пользователи агитируют сограждан выйти на протесты из-за проблем с отоплением, вызванных антироссийскими санкциями правительства. Свое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt. «Немцы должны, наконец, продемонстрировать свои нужды. Кричать в соцсетях бесполезно», — написал пользователь Кайл Ремни. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупреждала о том, что в ближайшее время в Германии могут начаться массовые протесты из-за высоких цен на газ, вызванных санкциями против России.