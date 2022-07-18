Немцы собираются выйти на протесты из-за санкций против РФ

Жители ФРГ готовы выйти на протесты из-за антироссийской политики правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкие пользователи агитируют сограждан выйти на протесты из-за проблем с отоплением, вызванных антироссийскими санкциями правительства. Свое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt.

«Немцы должны, наконец, продемонстрировать свои нужды. Кричать в соцсетях бесполезно», — написал пользователь Кайл Ремни.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупреждала о том, что в ближайшее время в Германии могут начаться массовые протесты из-за высоких цен на газ, вызванных санкциями против России.

Читатели собираются вразумить политиков через уличные протесты Фото: скриншот Die Welt

Пользователи уверены в некомпетентности своего правительства Фото: скриншот Die Welt

Проблемы с отоплением разрушат мечты о «зеленой энергетике», считают комментаторы Фото: скриншот Die Welt

Другие читатели призывают отменить антироссийские санкций, которые наносят вред только немецким гражданам Фото: скриншот Die Welt

По мнению пользователей, ограничения против РФ бессмысленны Фото: скриншот Die Welt

Правительство ФРГ не справляется со своими обязанностями, считают комментаторы Фото: скриншот Die Welt

Читатели практически договорились об уличных протестах в комментариях Фото: скриншот Die Welt