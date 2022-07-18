Немцы собираются выйти на протесты из-за санкций против РФ

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Митинг коммунистов КПРФ на Пушкинской площади. Москва, митинг, протест
Жители ФРГ готовы выйти на протесты из-за антироссийской политики правительства Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Немецкие пользователи агитируют сограждан выйти на протесты из-за проблем с отоплением, вызванных антироссийскими санкциями правительства. Свое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt.

«Немцы должны, наконец, продемонстрировать свои нужды. Кричать в соцсетях бесполезно», — написал пользователь Кайл Ремни.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупреждала о том, что в ближайшее время в Германии могут начаться массовые протесты из-за высоких цен на газ, вызванных санкциями против России.

Читатели собираются вразумить политиков через уличные протесты
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Проблемы с отоплением разрушат мечты о «зеленой энергетике», считают комментаторы
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Немецкие пользователи агитируют сограждан выйти на протесты из-за проблем с отоплением, вызванных антироссийскими санкциями правительства. Свое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt. «Немцы должны, наконец, продемонстрировать свои нужды. Кричать в соцсетях бесполезно», — написал пользователь Кайл Ремни. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупреждала о том, что в ближайшее время в Германии могут начаться массовые протесты из-за высоких цен на газ, вызванных санкциями против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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