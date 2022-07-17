Глава МВД Германии Фезер предрекла массовые протесты из-за газа

17 июля 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

В Германии в скором времени могут начаться массовые протесты из-за высоких цен на газ, вызванных антироссийскими санкциями. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. «Существует риск того, что те, кто критиковал власти в период [пандемии] коронавируса и часто общался с правыми экстремистами, увидят резкий рост цен как новый повод для „мобилизации“ протестов, чем попытаются злоупотребить», — заявила Нэнси Фезер в интервью газете Handelsblatt. Она добавила, что немецкое МВД уже готово к этим протестам. Ранее депутат Бундестага Тино Шрупалла назвал срок снятия санкций против РФ. Он также отметил, что все начнется с недовольства граждан новыми счетами за отопление. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине. Он назвал основное условие для отмены санкций. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не надеялся на снятие санкций. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства.