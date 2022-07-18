18 июля 2022
17 июля 2022

В тюменских поликлиниках вакцинацию от COVID-19 сделали платной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость вакцинации от COVID-19 варьируется от 730 до 870 рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В поликлиниках Тюмени вакцинацию от COVID-19 сделали платной. Стоимость услуги варьируется от 730 до 870 рублей. Прейскуранты опубликованы на сайтах поликлиник.

«Наименование медицинской услуги — вакцина для профилактики COVID-19. Цена — 730 рублей», — сообщается в документе, опубликованном на сайте ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13». Также, платной вакцинация препаратом «Спутник Лайт» стала и в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12». В медучреждении цена на услугу составляет 873 рубля.

В информационном центре правительства Тюменской области подтвердили информацию о платной вакцинации и рассказали, с чем связано введение платы за услугу. «Вaкцинaция против коронaвирусной инфекции для грaждaн РФ является бесплaтной. Для инострaнных грaждaн — нa плaтной основе. Но в связи с отсутствием вaкцины „Спутник Лaйт“ бесплaтной, то и грaждaне РФ при желaнии добровольно могут вaкцинировaться нa плaтной основе», — сообщили в информaционном центре изданию 72.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий населения. Соответствующий документ был опубликован управлением Роспотребнадзора по региону.

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В поликлиниках Тюмени вакцинацию от COVID-19 сделали платной. Стоимость услуги варьируется от 730 до 870 рублей. Прейскуранты опубликованы на сайтах поликлиник. «Наименование медицинской услуги — вакцина для профилактики COVID-19. Цена — 730 рублей», — сообщается в документе, опубликованном на сайте ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13». Также, платной вакцинация препаратом «Спутник Лайт» стала и в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12». В медучреждении цена на услугу составляет 873 рубля. В информационном центре правительства Тюменской области подтвердили информацию о платной вакцинации и рассказали, с чем связано введение платы за услугу. «Вaкцинaция против коронaвирусной инфекции для грaждaн РФ является бесплaтной. Для инострaнных грaждaн — нa плaтной основе. Но в связи с отсутствием вaкцины „Спутник Лaйт“ бесплaтной, то и грaждaне РФ при желaнии добровольно могут вaкцинировaться нa плaтной основе», — сообщили в информaционном центре изданию 72.RU. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий населения. Соответствующий документ был опубликован управлением Роспотребнадзора по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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