Жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. «Ходим липкие и потные»

19 июля 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Электричество пропало в поселке Монетный 16 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Монетный (Свердловская область) с 16 июля нет электричества, а из-за его отсутствия нет воды и газа. Местные жители жалуются, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии. О ситуации в поселке URA.RU рассказала одна из местных жительниц. «В поселке минимум пять улиц сидят без света. Раньше электричество отключали, но не так надолго! Мы сидим без света, воды и газа уже вторые сутки. Не можем помыться, подзарядить телефоны. В электросетевой компании сначала обещали, что электричество появится через час, потом через два часа, потом ответили, что нет специалистов. Сейчас вообще не берут трубки», — рассказывает собеседница. В МРСК Урала, которая обслуживает потребителей в Свердловской области, URA.RU сообщили, что в поселке отключена линия электропередачи. «Эта линия принадлежит „Уральским электрическим сетям“, не нам. Сейчас эта территориальная сетевая организация ищет повреждение», — сообщили в пресс-службе компании. Агентство направило запрос в «Уральские электрические сети», ответ ожидается. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке Монетный (Свердловская область) с 16 июля нет электричества, а из-за его отсутствия нет воды и газа. Местные жители жалуются, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии. О ситуации в поселке URA.RU рассказала одна из местных жительниц. «В поселке минимум пять улиц сидят без света. Раньше электричество отключали, но не так надолго! Мы сидим без света, воды и газа уже вторые сутки. Не можем помыться, подзарядить телефоны. В электросетевой компании сначала обещали, что электричество появится через час, потом через два часа, потом ответили, что нет специалистов. Сейчас вообще не берут трубки», — рассказывает собеседница. В МРСК Урала, которая обслуживает потребителей в Свердловской области, URA.RU сообщили, что в поселке отключена линия электропередачи. «Эта линия принадлежит „Уральским электрическим сетям“, не нам. Сейчас эта территориальная сетевая организация ищет повреждение», — сообщили в пресс-службе компании. Агентство направило запрос в «Уральские электрические сети», ответ ожидается.