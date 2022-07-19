В поселке Балки Курганской области продают дом площадью более 500 квадратных метров. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом в поселке Балки Кетовского муниципального округа продают дом, площадью более 500 квадратных метров с помпейской печью и видом на реку Утяк. Информация о продаже выставлена на сайте Cian.

«Загородный дом, который может стать как вашей выездной резиденцией, так и местом постоянного и комфортного проживания в тишине и уюте. Он расположен в поселке Балки на участке около 50 соток, что позволит вам получить и преимущества населенного пункта (магазины, асфальтированная дорога), и возможность укрыться от мира за воротами собственного дома на приватной территории, где нет посторонних», — пишет владелец в объявлении.

В доме, стоимость которого более 24 миллионов рублей, есть светлая столовая с итальянским кухонным гарнитуром и встроенной техникой, просторный зал с электрическим камином, четыре спальни и кабинет. На обустроенной озелененной территории площадью 50 сот. есть всесезонный банный комплекс и открытая мангальная зона. Изюминкой участка является беседка с помпейской печью. Из беседки открывается вид на реку Утяк.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают ферму с конями и снегоходами. Коневодческая ферма расположена посередине охотничьего хозяйства, принадлежащего обществу охотников.

Двухэтажный дом с цокольным этажом, на котором можно оборудовать гостиную, домашний кинотеатр или спортивный зал Фото с сайта Cian

Светлая столовая с итальянским кухонным гарнитуром и встроенной техникой Фото с сайта Cian

Просторная гостиная с электрическим камином Фото с сайта Cian

Озелененная территория с газонами, цветниками и вымощенными камнем дорожками Фото с сайта Cian

Крытая мангальная зона, увитая диким виноградом Фото с сайта Cian

Беседка с помпейской печью и видом на реку Утяк Фото с сайта Cian