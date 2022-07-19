Под Курганом в поселке Балки Кетовского муниципального округа продают дом, площадью более 500 квадратных метров с помпейской печью и видом на реку Утяк. Информация о продаже выставлена на сайте Cian.
«Загородный дом, который может стать как вашей выездной резиденцией, так и местом постоянного и комфортного проживания в тишине и уюте. Он расположен в поселке Балки на участке около 50 соток, что позволит вам получить и преимущества населенного пункта (магазины, асфальтированная дорога), и возможность укрыться от мира за воротами собственного дома на приватной территории, где нет посторонних», — пишет владелец в объявлении.
В доме, стоимость которого более 24 миллионов рублей, есть светлая столовая с итальянским кухонным гарнитуром и встроенной техникой, просторный зал с электрическим камином, четыре спальни и кабинет. На обустроенной озелененной территории площадью 50 сот. есть всесезонный банный комплекс и открытая мангальная зона. Изюминкой участка является беседка с помпейской печью. Из беседки открывается вид на реку Утяк.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают ферму с конями и снегоходами. Коневодческая ферма расположена посередине охотничьего хозяйства, принадлежащего обществу охотников.
Двухэтажный дом с цокольным этажом, на котором можно оборудовать гостиную, домашний кинотеатр или спортивный зал
Фото с сайта Cian
Светлая столовая с итальянским кухонным гарнитуром и встроенной техникой
Фото с сайта Cian
Просторная гостиная с электрическим камином
Фото с сайта Cian
Озелененная территория с газонами, цветниками и вымощенными камнем дорожками
Фото с сайта Cian
Крытая мангальная зона, увитая диким виноградом
Фото с сайта Cian
Беседка с помпейской печью и видом на реку Утяк
Фото с сайта Cian
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Под Курганом в поселке Балки Кетовского муниципального округа продают дом, площадью более 500 квадратных метров с помпейской печью и видом на реку Утяк. Информация о продаже выставлена на сайте Cian. «Загородный дом, который может стать как вашей выездной резиденцией, так и местом постоянного и комфортного проживания в тишине и уюте. Он расположен в поселке Балки на участке около 50 соток, что позволит вам получить и преимущества населенного пункта (магазины, асфальтированная дорога), и возможность укрыться от мира за воротами собственного дома на приватной территории, где нет посторонних», — пишет владелец в объявлении. В доме, стоимость которого более 24 миллионов рублей, есть светлая столовая с итальянским кухонным гарнитуром и встроенной техникой, просторный зал с электрическим камином, четыре спальни и кабинет. На обустроенной озелененной территории площадью 50 сот. есть всесезонный банный комплекс и открытая мангальная зона. Изюминкой участка является беседка с помпейской печью. Из беседки открывается вид на реку Утяк. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают ферму с конями и снегоходами. Коневодческая ферма расположена посередине охотничьего хозяйства, принадлежащего обществу охотников.