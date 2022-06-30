Коневодческую ферму продают за 15 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 30 километрах от Кургана выставлена на продажу коневодческую ферму с лошадьми, снегоходом, трактором и сенокосным оборудованием. Стоимость имущества составляет 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление выставлено на портале Avito.

«Продаю готовую коневодческую ферму, куда входит: земля площадью 230 га. Лошади 85 голов. Три электропастуха площадью 20 га каждый. Имеется трактор МТЗ-82 2014 года выпуска, в хорошем состоянии. Сенокосное оборудование, снегоход и квадроцикл марки Yamaha. Также есть отдельно выведенный участок с жилым домом площадью 74 квадратных метра. Около дома два гаража и три крытых парковочных места. Продажа всего имущества оценивается в 15 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Коневодческая ферма расположена посередине охотничьего хозяйства, принадлежащего Обществу охотников. На территории имеются свои прикормочные площадки для кабана. В километре от фермы находится историко-культурный заповедник Савин. «Вокруг лес, богатый ягодами и грибами. Отличная кормовая база, много сена, травы», — уточняет продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выставили на продажу самый дорогой коттедж. Здание дома из тройного красного кирпича общей площадью 427 квадратных метров продается за 47 млн рублей.

Ферма с 85 лошадьми продается за 15 млн рублей Скрин: портал Avito

Коневодческая ферма находится недалеко от памятника древности Савин Скрин: портал Avito