Сотни жителей элитного микрорайона Кургана остались без воды

Холодную воду отключили в семи домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в семи домах микрорайона Шевелевка, в котором живут некоторые чиновники и представители силовых структур, из-за коммунальной аварии отключили воду. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Криволапова, 7 без ХВС: ул. 9-я Больничная, 8, 12; ул. Карельцева,12, 119; ул. Криволапова,7, 10, 13. Работает бригада компании», — указано в сообщении, размещенном на сайте и в группах организации в соцсетях.

В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. Представители «Водного Союза» в 2022 году планируют потратить около 220 млн рублей на их ремонт. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.