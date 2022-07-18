18 июля 2022

Челябинский физик разложит алюминий на миллион связей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
Физики из ЧелГУ запустят нейросеть в структуру металла Фото:

Ученый-физик из Челябинска исследует влияние деформаций на алюминий и его сплавы с помощью нейросетей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), разработку исследователь проведет на средства гранта научного фонда.

«Младший научный сотрудник кафедры общей и теоретической физики Евгений Фомин исследует, как реагирует материал на различные виды деформации, начиная с атомного уровня. Финподдержку проект получил в научном фонде „Проведение инициативных исследований молодыми учеными“», — рассказали URA.RU в вузе.

Физик исследует, как проявляют себя при нагрузке алюминий и два сплава на его основе, в том числе сплав, упрочненный медными кластерами — материал, который находится в фокусе зрения мирового научного сообщества.

Свойства ученый изучает, чтобы затем вывести общую формулу. Она двухуровневая: на атомном уровне миллионы взаимодействий исследуются с помощью нейросети, уровнем выше теоретическую модель поведения металлов и сплавов уточняет метод клеточных автоматов. Его в 20 веке предложил создатель архитектуры современного компьютера Джон фон Нейман.

В ЧелГУ добавили, что планируемые результаты научной работы молодого ученого соответствуют мировому уровню исследований. По результатам изучения Фомин опубликует три статьи в международных и отечественных журналах. Исследования ведутся под руководством заведующего кафедрой общей и теоретической физики Александра Майера.

2022—2031 годы президент РФ Владимир Путин объявил Десятилетием науки и технологий. Привлечение молодежи к разработкам — одна из его задач. На реализацию выделяются гранты, создаются лаборатории, при вузах строятся современные кампусы. Молодые кадры позволяют России удерживать мировое технологическое лидерство.

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Ученый-физик из Челябинска исследует влияние деформаций на алюминий и его сплавы с помощью нейросетей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), разработку исследователь проведет на средства гранта научного фонда. «Младший научный сотрудник кафедры общей и теоретической физики Евгений Фомин исследует, как реагирует материал на различные виды деформации, начиная с атомного уровня. Финподдержку проект получил в научном фонде „Проведение инициативных исследований молодыми учеными“», — рассказали URA.RU в вузе. Физик исследует, как проявляют себя при нагрузке алюминий и два сплава на его основе, в том числе сплав, упрочненный медными кластерами — материал, который находится в фокусе зрения мирового научного сообщества. Свойства ученый изучает, чтобы затем вывести общую формулу. Она двухуровневая: на атомном уровне миллионы взаимодействий исследуются с помощью нейросети, уровнем выше теоретическую модель поведения металлов и сплавов уточняет метод клеточных автоматов. Его в 20 веке предложил создатель архитектуры современного компьютера Джон фон Нейман. В ЧелГУ добавили, что планируемые результаты научной работы молодого ученого соответствуют мировому уровню исследований. По результатам изучения Фомин опубликует три статьи в международных и отечественных журналах. Исследования ведутся под руководством заведующего кафедрой общей и теоретической физики Александра Майера. 2022—2031 годы президент РФ Владимир Путин объявил Десятилетием науки и технологий. Привлечение молодежи к разработкам — одна из его задач. На реализацию выделяются гранты, создаются лаборатории, при вузах строятся современные кампусы. Молодые кадры позволяют России удерживать мировое технологическое лидерство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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