18 июля 2022

В село под Курганом перевезли часовню с кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, поклонный крест, часовня михаила романова, храмы перми
Часовня находилась рядом с Зайковским кладбищем (архивное фото) Фото:

В село Большое Чаусово перевезли часовню, которая раньше располагалась в Кургане на Зайковском кладбище. Данная информация была размещена 19 июля на сайте Курганской епархии.

«Сейчас на приходе идет строительство часовни. Ранее она располагалась на Зайковском кладбище. В епархии было принято решение перевезти часовню для использования в приходе села Большое Чаусово», — указано в сообщении.

Настоятель прихода села Большое Чаусово иеромонах Афанасий (Коренкин) рассказал, что часовню полностью разобрали, перевезли и постепенно собрали на новом месте. В отремонтированной часовне прихожане будут собираться на молебны.

Также рядом с часовней возле трассы «Иртыш» разместили билборд с изображением семьи Николая II. По словам отца Афанасия, баннер разместили, чтобы люди узнали про мученический подвиг царской семьи. Помимо этого билборд служит как своеобразное благословение в дорогу для проезжающих по трассе.

Часовню установили в селе Большое Чаусово
Фото:

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В село Большое Чаусово перевезли часовню, которая раньше располагалась в Кургане на Зайковском кладбище. Данная информация была размещена 19 июля на сайте Курганской епархии. «Сейчас на приходе идет строительство часовни. Ранее она располагалась на Зайковском кладбище. В епархии было принято решение перевезти часовню для использования в приходе села Большое Чаусово», — указано в сообщении. Настоятель прихода села Большое Чаусово иеромонах Афанасий (Коренкин) рассказал, что часовню полностью разобрали, перевезли и постепенно собрали на новом месте. В отремонтированной часовне прихожане будут собираться на молебны. Также рядом с часовней возле трассы «Иртыш» разместили билборд с изображением семьи Николая II. По словам отца Афанасия, баннер разместили, чтобы люди узнали про мученический подвиг царской семьи. Помимо этого билборд служит как своеобразное благословение в дорогу для проезжающих по трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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