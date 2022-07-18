Часовня находилась рядом с Зайковским кладбищем (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В село Большое Чаусово перевезли часовню, которая раньше располагалась в Кургане на Зайковском кладбище. Данная информация была размещена 19 июля на сайте Курганской епархии.

«Сейчас на приходе идет строительство часовни. Ранее она располагалась на Зайковском кладбище. В епархии было принято решение перевезти часовню для использования в приходе села Большое Чаусово», — указано в сообщении.

Настоятель прихода села Большое Чаусово иеромонах Афанасий (Коренкин) рассказал, что часовню полностью разобрали, перевезли и постепенно собрали на новом месте. В отремонтированной часовне прихожане будут собираться на молебны.

Также рядом с часовней возле трассы «Иртыш» разместили билборд с изображением семьи Николая II. По словам отца Афанасия, баннер разместили, чтобы люди узнали про мученический подвиг царской семьи. Помимо этого билборд служит как своеобразное благословение в дорогу для проезжающих по трассе.