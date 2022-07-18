Элитная турфирма из ХМАО оставила VIP-клиентов без отдыха. Ущерб оценивается в миллионы

19 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Без отдыха остались десятки туристов Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Сургута утверждают, что стали жертвами турагентства Carefree Concierge Service предпринимателей Ильи и Ираиды Пановых, специализирующихся на организации индивидуальных путешествий. Клиенты заплатили за отдых, но он так и не состоялся. Общий ущерб оценивается в миллионы рублей. Об этом URA.RU рассказали сами клиенты турфирмы. «Она [Ираида Панова] в последний день позвонила, сказала, что все сорвалось, что я никуда не еду. Чему я был сильно удивлен, потому что если есть ваучер на руках от туроператора, то значит и деньги ушли туроператору. Начал я, соответственно, проверять, до туроператора дозвонился — выяснилось, что никакие деньги никуда [предприниматели] не перечисляли. По всей видимости, оставляли себе, я так думаю. [Ущерб] у всех по разному — кто сразу две путевки оформлял… вот я знаю парень оформлял — около 800 тысяч, я — 340 [тысяч] заплатил. Думаю, это особо крупный размер, по моему мнению, более 10-15 миллионов», — рассказал корреспонденту URA.RU один из пострадавших. Клиенты утверждают, что с ними работала и подбирала им путевки на отдых Ираида Панова. Тем не менее в договоре и чеках, которые им предоставили, фигурирует имя ее мужа — предпринимателя Ильи Панова. «Действительно есть финансовая ошибка, моя жена действительно взяла деньги за туры, которые не состоялись. И сейчас идет разбирательство с тем, почему так произошло, с чем это связано, где деньги. Как только разбирательство это закончится, всем все будет известно», — прокомментировал ситуацию URA.RU Панов. По словам предпринимателя, итоги должны стать известны к концу июля. «Занимаемся решением этой проблемы, в том числе возвратом средств, пострадавшим людям. Никто никуда не убегает, мы эту проблему решаем», — добавил бизнесмен. Тем временем> пострадавшие клиенты обратились в полицию. По словам, одного из жертв турфирмы, среди них уже насчитывается несколько десятков человек. «Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них [предпринимателей] уголовного дела», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе УМВД по ХМАО прокомментировать информацию пообещали позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Сургута утверждают, что стали жертвами турагентства Carefree Concierge Service предпринимателей Ильи и Ираиды Пановых, специализирующихся на организации индивидуальных путешествий. Клиенты заплатили за отдых, но он так и не состоялся. Общий ущерб оценивается в миллионы рублей. Об этом URA.RU рассказали сами клиенты турфирмы. «Она [Ираида Панова] в последний день позвонила, сказала, что все сорвалось, что я никуда не еду. Чему я был сильно удивлен, потому что если есть ваучер на руках от туроператора, то значит и деньги ушли туроператору. Начал я, соответственно, проверять, до туроператора дозвонился — выяснилось, что никакие деньги никуда [предприниматели] не перечисляли. По всей видимости, оставляли себе, я так думаю. [Ущерб] у всех по разному — кто сразу две путевки оформлял… вот я знаю парень оформлял — около 800 тысяч, я — 340 [тысяч] заплатил. Думаю, это особо крупный размер, по моему мнению, более 10-15 миллионов», — рассказал корреспонденту URA.RU один из пострадавших. Клиенты утверждают, что с ними работала и подбирала им путевки на отдых Ираида Панова. Тем не менее в договоре и чеках, которые им предоставили, фигурирует имя ее мужа — предпринимателя Ильи Панова. «Действительно есть финансовая ошибка, моя жена действительно взяла деньги за туры, которые не состоялись. И сейчас идет разбирательство с тем, почему так произошло, с чем это связано, где деньги. Как только разбирательство это закончится, всем все будет известно», — прокомментировал ситуацию URA.RU Панов. По словам предпринимателя, итоги должны стать известны к концу июля. «Занимаемся решением этой проблемы, в том числе возвратом средств, пострадавшим людям. Никто никуда не убегает, мы эту проблему решаем», — добавил бизнесмен. Тем временем> пострадавшие клиенты обратились в полицию. По словам, одного из жертв турфирмы, среди них уже насчитывается несколько десятков человек. «Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них [предпринимателей] уголовного дела», — уточнил собеседник агентства. В пресс-службе УМВД по ХМАО прокомментировать информацию пообещали позже.