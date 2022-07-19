В АТОР назвали самый динамично развивающийся курорт в России

19 июля 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Спрос на Дагестан показал трехкратный рост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Республика Дагестан является самым динамично развивающимся туристическим направлением в России. Об в разговоре с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. «Мы действительно отмечаем, что Дагестан у нас номер один в рейтинге наиболее динамично растущих направлений. Сейчас к нему присоединяется соседний регион Чечня. Мы видим, как в целом на Северный Кавказ прибавляется спрос с каждым годом. Кроме них есть еще и другие регионы, такие как Алтай, Иркутская, Мурманская, Калининградская области. Это регионы динамично развивающиеся и растущие», — сказал Илья Уманский. По словам собеседника агентства, спрос на Дагестан у российских туристов начал увеличиваться в кратных количествах. «По Дагестану отмечаем превышающий почти трехкратный рост спроса по отношению к прошлому году. Примерно такие же показатели были и в прошлом году по отношению к позапрошлому. Это очень круто. Мы понимаем, что и местные власти проводят активную и эффективную работу для развития своего региона», — отметил он. Уманский призвал остальные регионы ориентироваться на Дагестан в плане развития туристической сферы, однако самой республике еще есть куда расти. «Надо обратить внимание на это, изучить и брать пример как правильно развивать туризм в своем регионе. И очень важно обратить внимание на то, что этот повышенный спрос, к сожалению, не в полной мере конвертируется в туристические поездки, потому что он уже упирается в потолок своих возможностей по приему. Емкости курорту не хватает», — подчеркнул глава комитета по внутреннему туризму АТОР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Республика Дагестан является самым динамично развивающимся туристическим направлением в России. Об в разговоре с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. «Мы действительно отмечаем, что Дагестан у нас номер один в рейтинге наиболее динамично растущих направлений. Сейчас к нему присоединяется соседний регион Чечня. Мы видим, как в целом на Северный Кавказ прибавляется спрос с каждым годом. Кроме них есть еще и другие регионы, такие как Алтай, Иркутская, Мурманская, Калининградская области. Это регионы динамично развивающиеся и растущие», — сказал Илья Уманский. По словам собеседника агентства, спрос на Дагестан у российских туристов начал увеличиваться в кратных количествах. «По Дагестану отмечаем превышающий почти трехкратный рост спроса по отношению к прошлому году. Примерно такие же показатели были и в прошлом году по отношению к позапрошлому. Это очень круто. Мы понимаем, что и местные власти проводят активную и эффективную работу для развития своего региона», — отметил он. Уманский призвал остальные регионы ориентироваться на Дагестан в плане развития туристической сферы, однако самой республике еще есть куда расти. «Надо обратить внимание на это, изучить и брать пример как правильно развивать туризм в своем регионе. И очень важно обратить внимание на то, что этот повышенный спрос, к сожалению, не в полной мере конвертируется в туристические поездки, потому что он уже упирается в потолок своих возможностей по приему. Емкости курорту не хватает», — подчеркнул глава комитета по внутреннему туризму АТОР.