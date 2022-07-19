В Екатеринбурге ради Дня города перекроют центральные улицы

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Пресс-конференция Алексея Орлова по итогам 2021 года. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов заявил, что центр будет перекрыт для прогулок Фото:

Для празднования Дня города 20 августа в Екатеринбурге перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов во время пресс-подхода.

«[Центральная часть города] будет перекрыта, чтобы люди могли погулять», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Мэр подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня горда станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.

День города пройдет в Екатеринбурге 20 августа. Хэдлайнером праздника станет певец Александр Маршал. Другие детали праздничной программы пока не раскрываются.

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Для празднования Дня города 20 августа в Екатеринбурге перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов во время пресс-подхода. «[Центральная часть города] будет перекрыта, чтобы люди могли погулять», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Мэр подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня горда станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта. День города пройдет в Екатеринбурге 20 августа. Хэдлайнером праздника станет певец Александр Маршал. Другие детали праздничной программы пока не раскрываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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