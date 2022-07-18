18 июля 2022

В ХМАО закончилась одна из вакцин от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе нет прививки «Спутник лайт» Фото:

В ХМАО закончилась однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт», который применяют для ревакцинации пациентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«Вакцина против новой коронавирусной инфекции поступает в Югру, как и в другие регионы страны, федеральными поставками. В настоящее время „Спутника Лайт“ нет, но вы можете пройти ревакцинацию любой имеющейся в наличии вакциной, в том числе первым компонентом „Спутник V“», — сообщили в ведомстве.

В четвертой городской поликлинике Сургута журналисту URA.RU сообщили, что вакцины «Спутник лайт» нет уже с марта месяца, и все ставят первые компоненты других прививок. Как отметили в департаменте здравоохранения ХМАО, первый компонент вакцины «Спутник V» идентичен по составу со «Спутник Лайт». Так же в депздраве сообщили, что ревакцинация в округе проходит бесплатно для всех граждан страны с полисом обязательного медицинского страхования.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских поликлиниках вакцинацию от COVID-19 сделали платной. Стоимость услуги варьируется от 730 до 870 рублей. Прейскуранты опубликованы на сайтах поликлиник.

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В ХМАО закончилась однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт», который применяют для ревакцинации пациентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Вакцина против новой коронавирусной инфекции поступает в Югру, как и в другие регионы страны, федеральными поставками. В настоящее время „Спутника Лайт“ нет, но вы можете пройти ревакцинацию любой имеющейся в наличии вакциной, в том числе первым компонентом „Спутник V“», — сообщили в ведомстве. В четвертой городской поликлинике Сургута журналисту URA.RU сообщили, что вакцины «Спутник лайт» нет уже с марта месяца, и все ставят первые компоненты других прививок. Как отметили в департаменте здравоохранения ХМАО, первый компонент вакцины «Спутник V» идентичен по составу со «Спутник Лайт». Так же в депздраве сообщили, что ревакцинация в округе проходит бесплатно для всех граждан страны с полисом обязательного медицинского страхования. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских поликлиниках вакцинацию от COVID-19 сделали платной. Стоимость услуги варьируется от 730 до 870 рублей. Прейскуранты опубликованы на сайтах поликлиник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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