Тюменский врач Евгений Ляпин приговорен к 5 годам колонии-поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За обман пациентов Калининский суд Тюмени приговорил бывшего врача-офтальмолога частной клиники «Доктор-А» Евгения Ляпина к 5 годам лишения свободы. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Ранее агентство писало о том, что Ляпин брал с пациентов деньги за операции, которые фактически не проводил. Среди его жертв — ветеран Великой Отечественной войны.

«Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Тюмени. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Судом установлено, что с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в общей сложности на фиктивных операциях медик заработал около 1 млн рублей. Суд приговорил его к 5 годам колонии-поселения. Осужденному также на 2 года 6 мес. запретили заниматься врачебной деятельностью.

Врач тюменской частной клиники «Доктор-А» Евгений Ляпин был задержан сотрудниками ОБЭП по подозрению в мошенничестве два года назад. Следствием установлено, что он зарабатывал на проведении фиктивных операций. Так, он якобы заменил глазной хрусталик ветерану Великой Отечественной войны и взял за это 35 тыс. рублей. Позже экспертизой было установлено, что фактически оперативное вмешательство не проводилось.

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