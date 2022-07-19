Вице-премьер Хуснуллин похвалил Тюмень и ЯНАО за реновацию

20 июля 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

ЯНАО и Тюменская область попали в топ-10 регионов по комплексному развитию территорий Фото: Размик Закарян © URA.RU Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин выделил Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), как лидеров в комплексном развитии территории (КРТ) среди регионов страны. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ. «Наиболее активно реализуется механизм КРТ, в том числе и в Тюменской области, и в ЯНАО. В перспективе это даст нам полное обновление городов с эргономичными, комфортными для жителей районами», — сообщил Марат Хуснуллин. Хуснуллин ранее неоднократно хвалил Тюменскую область. В частности, он назвал ее лидером по реализации КРТ и строительству в РФ. URA.RU рассказывало о том, как пройдет реновация для Тюмени. Так, весной 2021 года был определен порядок проведения комплексного развития территории, после чего осенью того же года объявили о первом участке, попавшим под реализацию программы. Ранее ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» отметила проекты комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) и в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямал попал в топ по реализации федеральной программы. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин выделил Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), как лидеров в комплексном развитии территории (КРТ) среди регионов страны. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ. «Наиболее активно реализуется механизм КРТ, в том числе и в Тюменской области, и в ЯНАО. В перспективе это даст нам полное обновление городов с эргономичными, комфортными для жителей районами», — сообщил Марат Хуснуллин. Хуснуллин ранее неоднократно хвалил Тюменскую область. В частности, он назвал ее лидером по реализации КРТ и строительству в РФ. URA.RU рассказывало о том, как пройдет реновация для Тюмени. Так, весной 2021 года был определен порядок проведения комплексного развития территории, после чего осенью того же года объявили о первом участке, попавшим под реализацию программы. Ранее ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» отметила проекты комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) и в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямал попал в топ по реализации федеральной программы.