В Нижнем Тагиле выпал из окна трехлетний ребенок

Младенца с матерью пришлось госпитализировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Вагоностроителей в Нижнем Тагиле трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа дома, пока его мама отошла выбросить мусор. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Женщина вышла в туалет, чтобы выбросить мусор и услышала странный звук, как будто что-то упало. Мама сразу бросилась в кухню, вспомнив, что оставила открытым окно для проветривания. Москитная сетка отсутствовала, на ней под окном лежал малыш», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что ребенка вместе с мамой отвезти в больницу.

Врачам удалось спасти младенца. Сама женщина убеждала сотрудников полиции, что внимательно следит за ребенком, но не могла предположить, что ему хватит сил залезть на подоконник. Правоохранители призвали свердловчан не оставлять детей без присмотра и закрывать окна, если они оказываются в комнате одни.

Ранее сообщалось о падении из окна многоэтажки пятилетней девочки. Она доставлена в больницу с тяжелыми травмами.