Свердловская девочка выпала с седьмого этажа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Серове (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщили очевидцы.

«Выпал ребенок — девочка 5 лет. С тяжелыми травмами и переломами доставлена в Серовскую городскую больницу», — рассказал очевидец сообществу «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 16 июня. Девочка выпала с седьмого этажа дома на улице Ленина, 151. Очевидцы в комментариях к посту отмечают, что рядом с местом падения девочка была москитная сетка. Корреспондент URA.RU оправил запрос в СУ СК России по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства произошедшего. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина выпал с восьмого этажа, а потом встал и пошел. Также агентство рассказывало, что двухлетний ребенок из Екатеринбурга выпал из окна второго этажа.