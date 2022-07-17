17 июля 2022

В Свердловской области пятилетняя девочка выпала из окна. Видео

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Панорама города. Екатеринбург, балконы, окна, панельный дом, многоэтажка, панелька
Свердловская девочка выпала с седьмого этажа Фото:

В Серове (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщили очевидцы.

«Выпал ребенок — девочка 5 лет. С тяжелыми травмами и переломами доставлена в Серовскую городскую больницу», — рассказал очевидец сообществу «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 16 июня. Девочка выпала с седьмого этажа дома на улице Ленина, 151. Очевидцы в комментариях к посту отмечают, что рядом с местом падения девочка была москитная сетка. Корреспондент URA.RU оправил запрос в СУ СК России по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства произошедшего. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина выпал с восьмого этажа, а потом встал и пошел. Также агентство рассказывало, что двухлетний ребенок из Екатеринбурга выпал из окна второго этажа.

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В Серове (Свердловская область) из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщили очевидцы. «Выпал ребенок — девочка 5 лет. С тяжелыми травмами и переломами доставлена в Серовскую городскую больницу», — рассказал очевидец сообществу «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 16 июня. Девочка выпала с седьмого этажа дома на улице Ленина, 151. Очевидцы в комментариях к посту отмечают, что рядом с местом падения девочка была москитная сетка. Корреспондент URA.RU оправил запрос в СУ СК России по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства произошедшего. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина выпал с восьмого этажа, а потом встал и пошел. Также агентство рассказывало, что двухлетний ребенок из Екатеринбурга выпал из окна второго этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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